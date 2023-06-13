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Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина

Культура 15:25   13.06.2023
Оксана Якушко
Виолончелист из Харькова играет воздушную тревогу на выставке в метро Берлина

Из харьковского метро – в берлинское. На фотовыставке, где есть снимки из подземки Киева и Харькова,  жители Берлина могут ощутить себя на войне. Организаторы хотят показать немцам, как это прятаться от обстрелов под землей, передает Deutsche Welle.

Воздушная тревога раздается в берлинском метро. Виолончелист Денис Карачевцев в марте 2022 года прятался в подземке Харькова от российских обстрелов.

«На войне каждая нота имеет невероятно большую ценность, чем в обычной жизни. Любая музыка, любая мелодия, сыгранная прямо там, она стоит намного больше, чем в обычной ситуации. И сегодня я хотел погрузить берлинцев в чувство, когда концерт в метро – это самая высокая культурная ценность, которая может быть», — говорит украинский виолончелист Денис Карачевцев.

Его выступление – часть акции немецкой журналистской сети n-ost под названием «Следующая станция – Украина».

Там, где пассажиры, как правило, видят рекламные плакаты, теперь висят фото украинцев во время войны. 12 работ украинских фотографов выставлены на станции берлинского метро Александрплатц – одной из центральных станций столичной германской подземки.

«Мы хотели объединить людей и просторы. Мы показываем кадры, снятые в метро, внутри метро. Мы хотим, чтобы люди задумались, как это», — говорит Анастасия Анисимова, куратор выставки n-ost.

«Вы стоите здесь, в обычный день, едете на работу – и вдруг видите людей в той же ситуации – в подземке, вынужденных прятаться от ракет и бомб», — объясняет Штефан Гюнтер, куратор выставки n-ost.

Цель акции – не дать жителям Берлина забыть, что неподалеку от них убежище в метро стало не только домом для тысяч людей, но и школой и даже концертной площадкой.

Читайте также: Как в метро Харькова прятались и выживали. В подземке Берлина – фотовыставка

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Культура, Мир, Общество, Репортаж; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:25;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из харьковского метро – в берлинское. На фотовыставке, где есть снимки из подземки Киева и Харькова,  жители Берлина могут ощутить себя на войне. Организаторы хотят показать немцам, как это прятаться от обстрелов под землей, передает Deutsche Welle.".