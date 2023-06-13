Віолончеліст із Харкова грає повітряну тривогу на виставці у метро Берліна
Із харківського метро – до берлінського. На фотовиставці, де є знімки із підземки Києва та Харкова, жителі Берліна можуть відчути себе на війні. Організатори хочуть показати німцям, як це ховатися від обстрілу під землею, передає Deutsche Welle.
Повітряна тривога лунає у берлінському метро. Віолончеліст Денис Карачевцев у березні 2022 року ховався у підземці Харкова від російських обстрілів.
«На війні кожна нота має невимовно більшу цінність, ніж у звичайному житті. Будь-яка музика, будь-яка мелодія, що зіграна безпосередньо там, вона вартує набагато більше, ніж у звичайній ситуації. І сьогодні я хотів занурити берлінців у відчуття, коли концерт у метро – це найвища культурна цінність, яка може бути”, – говорить український віолончеліст Денис Карачевцев.
Його виступ – частина акції німецької журналістської мережі n-ost під назвою “Наступна станція – Україна”.
Там, де пасажири зазвичай бачать рекламні плакати, тепер висять фото українців під час війни. 12 робіт українських фотографів виставлені на станції берлінського метро Александрплатц – одній із центральних станцій столичної німецької підземки.
«Ми хотіли об’єднати людей і простори. Ми показуємо кадри, зняті в метро, всередині метро. Ми хочемо, щоб люди замислилися, як це», – каже Анастасія Анісімова, кураторка виставки n-ost.
«Ви стоїте тут, у звичайний день, їдете на роботу – і раптом бачите людей у тій же ситуації – у підземці, які змушені ховатися від ракет і бомб. Штефан Гюнтер, куратор виставки n-ost.
Мета акції – не дати жителям Берліна забути, що неподалік від них притулок у метро став не лише домівкою для тисяч людей, а й школою і навіть концертним майданчиком.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із харківського метро – до берлінського. На фотовиставці, де є знімки із підземки Києва та Харкова, жителі Берліна можуть відчути себе на війні. Організатори хочуть показати німцям, як це ховатися від обстрілу під землею, передає Deutsche Welle.".