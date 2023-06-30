Герої Харкова. Виставка, присвячена захисникам міста, стартувала у ХНАТОБ

У фойє ХНАТОБ / СХІД OPERA проходить виставка «Країна Героїв. Місто – Герой Харків». Вона про захисників міста, які з першого дня повномасштабного вторгнення чинили супротив загарбникам. Серед героїв виставки – військовий, дизайнер, комунальник, архітектор, волонтер, рятувальник, медик, фотограф, музейний працівник.

Костянтин Дубін, куратор виставки, науковий співробітник Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова.

«Вона про те, як відреагував український народ. Бо ми всі пам’ятаємо, що пророкували нам західні розвідки напередодні вторгнення. Як відносилася росія. Бо в них без перебільшення, без жартів були у колонах військові оркестри. Вони мали парадні форми. Тобто вони очікували легкої здобичі. А відбулося все навпаки”

На виставці представлено 10 стендів, кожен з яких розповідає про одного героя Харкова із різних сфер діяльності.

Костянтин Дубін, куратор виставки, науковий співробітник Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

«Створюючи цю виставку, нам навіть було дуже важко обрати лише кількох людей бо кандидатур просто дуже багато. І тому ми підкреслюємо на кожному банери сферу діяльності, тобто професію. І ми тут маємо на увазі, що ці люди є героями, але вони уособлюють свій рід діяльності. А за ними таких героїв стоїть дуже і дуже багато. І це виливається у назві країна героїв і місто у нас також героїв”

Фотовиставку організував Харківський історичний музей імені М. Ф. Сумцова. Творчий колектив окремо обирав кожну кандидатуру.

Костянтин Дубін, куратор виставки, науковий співробітник Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

«У нас була творча комісія. Ми говорили, відбирали. Не всі погоджувалися. Ви ж розумієте, що і ті хто погодилися, ми їх там вмовляли. Бо там люди скромні. На різні місця, звичайно, різна кількість кандидатів, взагалі, от якщо масштабно, то це десятки кандидатів».

Після Харкова виставку покажуть у різних містах України.

Костянтин Дубін, куратор виставки, науковий співробітник Харківського історичного музею імені М. Ф. Сумцова

«Цю виставку ми збираємося возити по містах Харківській області. По деокупованих містах. Зараз ми знаходимося на етапі, коли ми записуємо інтерв’ю і у найближчому майбутньому ми будемо мати також і відеозаписи з ними. І у місцях, де експонуватиметься ця виставка, ми також будемо пускати на проекторі короткі інтерв’ю з героями цієї виставки»