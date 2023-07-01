Экономическое положение харьковчан ухудшилось, лишь 2% верят в улучшение
Оценивая экономическое положение своей семьи по итогам последних 12 месяцев, 37% харьковчан заявили о «немного ухудшении», вариант «намного ухудшился» избрали 36%.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного группой «Рейтинг» по заказу Международного республиканского института.
19% горожан отметили, что их экономическое положение осталось на прежнем уровне, 7% — заявили об улучшении ситуации.
В то же время 2% харьковчан верят, что в ближайшие 12 месяцев экономическое положение в стране улучшится. 25% выбрали вариант «остается на прежнем уровне».
16% считают, что экономическое положение за год в стране намного ухудшится.
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- • Дата публикации материала: 1 июля 2023 в 18:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оценивая экономическое положение своей семьи по итогам последних 12 месяцев, 37% харьковчан заявили о «немного ухудшении», вариант «намного ухудшился» избрали 36%.".