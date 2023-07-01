Економічне становище харків’ян погіршилося, лише 2% вірять у покращення
Оцінюючи економічне становище своєї сім’ї за підсумками останніх 12 місяців, 37% харків’ян заявили про «дещо погіршення», варіант «набагато погіршився» обрали 36%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.
19% містян зазначили, що їхнє економічне становище залишилося на попередньому рівні, 7% – заявили про покращення ситуації.
Водночас 2% харків’ян вірять, що у найближчі 12 місяців економічне становище в країні покращиться. 25% обрали варіант «залишиться на попередньому рівні».
16% вважають, що економічне становище за рік в країні набагато погіршиться.
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Ви читали новину: «Економічне становище харків’ян погіршилося, лише 2% вірять у покращення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2023 в 18:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оцінюючи економічне становище своєї сім’ї за підсумками останніх 12 місяців, 37% харків’ян заявили про «дещо погіршення», варіант «набагато погіршився» обрали 36%.".