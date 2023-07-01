Економічне становище харків’ян погіршилося, лише 2% вірять у покращення

Оцінюючи економічне становище своєї сім’ї за підсумками останніх 12 місяців, 37% харків’ян заявили про «дещо погіршення», варіант «набагато погіршився» обрали 36%.

Про це свідчать дані опитування, проведеного групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту.

19% містян зазначили, що їхнє економічне становище залишилося на попередньому рівні, 7% – заявили про покращення ситуації.

Водночас 2% харків’ян вірять, що у найближчі 12 місяців економічне становище в країні покращиться. 25% обрали варіант «залишиться на попередньому рівні».

16% вважають, що економічне становище за рік в країні набагато погіршиться.