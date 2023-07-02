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Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг

Общество 19:19   02.07.2023
Елена Нагорная
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал пять населенных пунктов Харьковской области, которые были под минометными и артиллерийскими обстрелами армии РФ в течение суток.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял более 30 населенных пунктов. На Харьковщине это, в частности, Казачья Лопань и Волчанск.

На Купянском направлении обстрелам захватчиков подверглись Масютовка, Кисловка и Берестовое Харьковской области.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 19:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 18:00 назвал пять населенных пунктов Харьковской области, которые были под минометными и артиллерийскими обстрелами армии РФ в течение суток.".