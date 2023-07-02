Генштаб назвав п’ять населених пунктів Харківщини, які обстріляв ворог

Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00 назвав п’ять населених пунктів Харківської області, які були під мінометними та артилерійськими обстрілами армії РФ протягом доби.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках супротивник обстріляв понад 30 населених пунктів. На Харківщині це, зокрема, Козача Лопань та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку обстрілів загарбників зазнали Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.