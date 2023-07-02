Харьковские регбисты стали чемпионами Украины

1 июля в Киеве состоялся заключительный тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги.

В этом туре сборная Харьковской области победила со счетом 35:12 соперников из киевского «Политехника», а также со счетом 45:0 — команду из Львова «Сокол». Впоследствии в полуфинале харьковские регбисты одолели со счетом 24:10 одесский «Метр+Кредо-63», но в финале уступили «Подолью» из Хмельницкого — 7:26, пишет пресс-служба ХОВА.

Однако по итогам сборная Харьковской области набрала 17 очков и завоевала «золото» чемпионата Украины сезона 2023 года. Серебряные медали получили регбисты из хмельницкого «Подолья» (15 очков), а третье место заняла одесская команда «Метр+Кредо-63» (12 очков).