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Харьковские регбисты стали чемпионами Украины

Спорт 20:25   02.07.2023
Елена Нагорная
Харьковские регбисты стали чемпионами Украины Фото: ХОВА

1 июля в Киеве состоялся заключительный тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги.

В этом туре сборная Харьковской области победила со счетом 35:12 соперников из киевского «Политехника», а также со счетом 45:0 — команду из Львова «Сокол». Впоследствии в полуфинале харьковские регбисты одолели со счетом 24:10 одесский «Метр+Кредо-63», но в финале уступили «Подолью» из Хмельницкого — 7:26, пишет пресс-служба ХОВА.

Однако по итогам сборная Харьковской области набрала 17 очков и завоевала «золото» чемпионата Украины сезона 2023 года. Серебряные медали получили регбисты из хмельницкого «Подолья» (15 очков), а третье место заняла одесская команда «Метр+Кредо-63» (12 очков).

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 20:25;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в Киеве состоялся заключительный тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги.".