Харьковские регбисты стали чемпионами Украины
Фото: ХОВА
1 июля в Киеве состоялся заключительный тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги.
В этом туре сборная Харьковской области победила со счетом 35:12 соперников из киевского «Политехника», а также со счетом 45:0 — команду из Львова «Сокол». Впоследствии в полуфинале харьковские регбисты одолели со счетом 24:10 одесский «Метр+Кредо-63», но в финале уступили «Подолью» из Хмельницкого — 7:26, пишет пресс-служба ХОВА.
Однако по итогам сборная Харьковской области набрала 17 очков и завоевала «золото» чемпионата Украины сезона 2023 года. Серебряные медали получили регбисты из хмельницкого «Подолья» (15 очков), а третье место заняла одесская команда «Метр+Кредо-63» (12 очков).
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2023 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 июля в Киеве состоялся заключительный тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги.".