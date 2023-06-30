Как война отразилась на спорте Харьковщины – информация ХОВА (видео)

Финансирование спорта в связи с войной РФ против Украины значительно сократилось. Уменьшилось количество тренеров, детско-юношеских спортивных школ. Тем не менее в 2022 году Харьковщина заняла второе место в рейтинге областей Украины по олимпийским и неолимпийским видам спорта. Харьковщина и в 2023 году занимает ведущие позиции в спорте Украины.

Об этом на брифинге рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта ХОВА Константин Ананченко.

По его словам, из 71 детско-юношеских спортивных школ области работают 66.

«Некоторые детско-юношеские спортивные школы финансирует не управление, а громады. В деоккупированных громадах вообще отсутствует финансирование этих спортивных учреждений. Поэтому мы делаем шаг назад в этом направлении», — сказал чиновник.

Количество выездов и соревнований в прошлом году уменьшилось на 40-50%, говорит Ананченко.

«В 2022 году Харьковская область заняла второе общекомандное место в министерском рейтинге среди олимпийских и неолимпийских видов спорта. Это показывает очень высокие спортивные результаты нашей Харьковской области и выступлений наших спортсменов», — подчеркнул он.