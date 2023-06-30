Як війна позначилася на спорті Харківщини – інформація ХОВА (відео)
Фінансування спорту у зв’язку з війною РФ проти України значно скоротилося. Зменшилася кількість тренерів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тем не менш, у 2022 році Харківщина посіла друге місце в рейтингу областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Харківщина й у 2023 році займає провідні позиції у спорті України.
Про це на брифінгу розповів начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.
За його словами, із 71 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області працюють 66.
“Деякі дитячо-юнацькі спортивні школи фінансує не управління, а громади. У деокупованих громадах взагалі відсутнє фінансування цих спортивних установ. Тому ми робимо крок назад у цьому напрямку”, – сказав чиновник.
Кількість виїздів та змагань торік зменшилася на 40-50%, каже Ананченко.
«У 2022 році Харківська область посіла друге загальнокомандне місце у міністерському рейтингу серед олімпійських та неолімпійських видів спорту. Це показує дуже високі спортивні результати нашої Харківської області та виступів наших спортсменів», – наголосив він.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2023 в 13:29;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фінансування спорту у зв’язку з війною РФ проти України значно скоротилося. Зменшилася кількість тренерів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тем не менш, у 2022 році Харківщина посіла друге місце в рейтингу областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Харківщина й у 2023 році займає провідні позиції у спорті України.".