Як війна позначилася на спорті Харківщини – інформація ХОВА (відео)

Фінансування спорту у зв’язку з війною РФ проти України значно скоротилося. Зменшилася кількість тренерів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тем не менш, у 2022 році Харківщина посіла друге місце в рейтингу областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту. Харківщина й у 2023 році займає провідні позиції у спорті України.

Про це на брифінгу розповів начальник управління у справах молоді та спорту ХОВА Костянтин Ананченко.

За його словами, із 71 дитячо-юнацьких спортивних шкіл області працюють 66.

“Деякі дитячо-юнацькі спортивні школи фінансує не управління, а громади. У деокупованих громадах взагалі відсутнє фінансування цих спортивних установ. Тому ми робимо крок назад у цьому напрямку”, – сказав чиновник.

Кількість виїздів та змагань торік зменшилася на 40-50%, каже Ананченко.

«У 2022 році Харківська область посіла друге загальнокомандне місце у міністерському рейтингу серед олімпійських та неолімпійських видів спорту. Це показує дуже високі спортивні результати нашої Харківської області та виступів наших спортсменів», – наголосив він.