Харківські регбісти стали чемпіонами України
1 липня у Києві відбувся завершальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.
У цьому турі збірна Харківської області перемогла з рахунком 35:12 суперників з київського «Політехніка», а також з рахунком 45:0 – команду зі Львова «Сокіл». Згодом у півфіналі харківські регбісти здолали з рахунком 24:10 одеський «Метр+Кредо-63», але у фіналі поступилися «Поділлю» з Хмельницького – 7:26, пише пресслужба ХОВА.
Проте за підсумками збірна Харківської області набрала 17 очок та здобула «золото» чемпіонату України сезону 2023 року. Срібні медалі отримали регбісти з хмельницького «Поділля» (15 очок), а третє місце посіла одеська команда «Метр+Кредо-63» (12 очок).
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у Києві відбувся завершальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.".