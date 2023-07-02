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Харківські регбісти стали чемпіонами України

Спорт 20:25   02.07.2023
Олена Нагорна
Харківські регбісти стали чемпіонами України

1 липня у Києві відбувся завершальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.

У цьому турі збірна Харківської області перемогла з рахунком 35:12 суперників з київського «Політехніка», а також з рахунком 45:0 – команду зі Львова «Сокіл». Згодом у півфіналі харківські регбісти здолали з рахунком 24:10 одеський «Метр+Кредо-63», але у фіналі поступилися «Поділлю» з Хмельницького – 7:26, пише пресслужба ХОВА.

Проте за підсумками збірна Харківської області набрала 17 очок та здобула «золото» чемпіонату України сезону 2023 року. Срібні медалі отримали регбісти з хмельницького «Поділля» (15 очок), а третє місце посіла одеська команда «Метр+Кредо-63» (12 очок).

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2023 в 20:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 липня у Києві відбувся завершальний тур чемпіонату України з регбі-7 серед чоловічих команд Суперліги.".