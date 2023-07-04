США – стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов присутствовал на праздновании Дня Независимости США в Киеве и поздравил Соединенные Штаты.

«Американский народ и Соединенные Штаты твердо верят в возможности Украины и поддерживают нас на всех этапах развития государственности. Финансово, политически, гуманитарно. В целом США — стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении. Мы сотрудничаем над общими энергетическими и инвестиционными проектами. И надеемся на то, что эти доверительные отношения уже в ближайшее время принесут свои плоды. С Днем независимости, Америка!» — отметил Игорь Терехов