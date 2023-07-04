Live
  • Вторник 04.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.85
    • 🟢

США – стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении – Терехов

Мир 20:28   04.07.2023
Оксана Якушко
США – стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов присутствовал на праздновании Дня Независимости США в Киеве и поздравил Соединенные Штаты.

«Американский народ и Соединенные Штаты твердо верят в возможности Украины и поддерживают нас на всех этапах развития государственности. Финансово, политически, гуманитарно. В целом США — стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении. Мы сотрудничаем над общими энергетическими и инвестиционными проектами. И надеемся на то, что эти доверительные отношения уже в ближайшее время принесут свои плоды. С Днем независимости, Америка!» — отметил Игорь Терехов

Читайте также: Ценим вашу ежедневную работу – Терехов поблагодарил харьковскую ПВО

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
Обстрел Первомайского: 10-месячный ребенок в реанимации – Синегубов
04.07.2023
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
04.07.2023
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
Российские силы скапливают военную технику в тылу на юге Украины: сводка ISW
04.07.2023
Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов
Уже 43 раненых, из них 12 детей, после удара ракеты в Первомайском – Синегубов
04.07.2023
Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков
Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков
04.07.2023
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
Генштаб назвал пять населенных пунктов Харьковщины, которые обстрелял враг
02.07.2023

Новости по теме:

18:02
Завтра трамваи в Харькове на Салтовке будут временно ходить другим маршрутом
15:22
Интервалы между поездами в харьковском метро сократили: подробности
13:31
Памятник Гагарину планируют демонтировать в Харькове – ответ ХОВА
13:02
Мать с маленьким сыном, которых депортировала РФ, вернулись в Харьков
23:22
В одном из районов Харьковщины разрешили отстреливать лисиц

  • Категории: Мир, Общество, Украина; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «США – стратегический партнер Харькова в послевоенном восстановлении – Терехов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 20:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов присутствовал на праздновании Дня Независимости США в Киеве и поздравил Соединенные Штаты.".