США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов був присутній на святкуванні Дня Незалежності США у Києві та привітав Сполучені Штати.

«Американський народ і Сполучені Штати непохитно вірять у можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно. У цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами. І сподіваємося на те, що ці довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди. З Днем незалежності, Америко!» – зазначив Ігор Терехов.