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США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові – Терехов

Світ 20:28   04.07.2023
Оксана Якушко
США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов був присутній на святкуванні Дня Незалежності США у Києві та привітав Сполучені Штати. 

«Американський народ і Сполучені  Штати непохитно вірять у можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно. У цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами. І сподіваємося на те, що ці довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди. З Днем незалежності, Америко!» – зазначив Ігор Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 20:28;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов був присутній на святкуванні Дня Незалежності США у Києві та привітав Сполучені Штати. ".