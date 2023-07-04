США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов був присутній на святкуванні Дня Незалежності США у Києві та привітав Сполучені Штати.
«Американський народ і Сполучені Штати непохитно вірять у можливості України і підтримують нас на всіх етапах розвитку державності. Фінансово, політично, гуманітарно. У цілому, США — стратегічний партнер Харкова у повоєнній відбудові. Ми співпрацюємо над спільними безпековими, енергетичними та інвестиційні проєктами. І сподіваємося на те, що ці довірчі відносини вже найближчим часом принесуть свої плоди. З Днем незалежності, Америко!» – зазначив Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 20:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов був присутній на святкуванні Дня Незалежності США у Києві та привітав Сполучені Штати. ".