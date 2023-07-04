Утром РФ обстреляла Золочевщину: поврежден ангар сельхозпредприятия (фото)

4 июля в 10:30 россияне из минометов обстреляли станцию Одноробовка на Золочевщине. А в 14:40 враг нанес удар по селу Возрожденовка.

Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

«Повреждены хозяйственные постройки и ангар сельскохозяйственного предприятия, а также железнодорожные пути. Жертв нет», – рассказал Коваленко.

Также днем из минометов враг обстрелял и село Возрожденовка. Разрушения и повреждения уточняются. Жертв нет.