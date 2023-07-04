Утром РФ обстреляла Золочевщину: поврежден ангар сельхозпредприятия (фото)
Фото: «Заря»
4 июля в 10:30 россияне из минометов обстреляли станцию Одноробовка на Золочевщине. А в 14:40 враг нанес удар по селу Возрожденовка.
Об этом сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
«Повреждены хозяйственные постройки и ангар сельскохозяйственного предприятия, а также железнодорожные пути. Жертв нет», – рассказал Коваленко.
Также днем из минометов враг обстрелял и село Возрожденовка. Разрушения и повреждения уточняются. Жертв нет.
Читайте также: Синегубов: младенец и 1-летний ребенок — среди раненых в Первомайском
Новости по теме:
Вы читали новость: «Утром РФ обстреляла Золочевщину: поврежден ангар сельхозпредприятия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2023 в 16:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 июля в 10:30 россияне из минометов обстреляли станцию Одноробовка на Золочевщине. А в 14:40 враг нанес удар по селу Возрожденовка.".