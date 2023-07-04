Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото)
Фото: “Зоря”
4 липня о 10:30 росіяни з мінометів обстріляли станцію Одноробівка на Золочівщині. А о 14:40 ворог завдав удару по селу Відродженівське.
Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
«Пошкоджено господарчі споруди та ангар сільськогосподарського підприємства, а також залізничні колії. Жертв немає», – розповів Коваленко.
Також вдень з мінометів ворог обстріляв й село Відродженівське. Руйнування та пошкодження уточнюються. Жертв немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 16:17;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня о 10:30 росіяни з мінометів обстріляли станцію Одноробівка на Золочівщині. А о 14:40 ворог завдав удару по селу Відродженівське.".