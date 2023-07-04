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Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото)

Події 16:17   04.07.2023
Вікторія Яковенко
Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото) Фото: “Зоря”

4 липня о 10:30 росіяни з мінометів обстріляли станцію Одноробівка на Золочівщині. А о 14:40 ворог завдав удару по селу Відродженівське.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Пошкоджено господарчі споруди та ангар сільськогосподарського підприємства, а також залізничні колії. Жертв немає», – розповів Коваленко.

Також вдень з мінометів ворог обстріляв й село Відродженівське. Руйнування та пошкодження уточнюються. Жертв немає.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 16:17;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 липня о 10:30 росіяни з мінометів обстріляли станцію Одноробівка на Золочівщині. А о 14:40 ворог завдав удару по селу Відродженівське.".