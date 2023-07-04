Зранку РФ обстріляла Золочівщину: пошкоджено ангар сільгосппідприємства (фото)

4 липня о 10:30 росіяни з мінометів обстріляли станцію Одноробівка на Золочівщині. А о 14:40 ворог завдав удару по селу Відродженівське.

Про це повідомляє місцеве видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

«Пошкоджено господарчі споруди та ангар сільськогосподарського підприємства, а також залізничні колії. Жертв немає», – розповів Коваленко.

Також вдень з мінометів ворог обстріляв й село Відродженівське. Руйнування та пошкодження уточнюються. Жертв немає.