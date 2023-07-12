Поставки оружия и отмена ПДЧ. Итоги саммита НАТО в Вильнюсе для Украины

Украина получила в Вильнюсе отмену плана действий по членству в НАТО (ПДЧ), новые пакеты оружия, новый формат взаимодействия с Альянсом и очерки гарантий безопасности. Но – не получила приглашение в НАТО. Результаты саммита хорошие, но были бы идеальными, если бы было приглашение, говорит президент Владимир Зеленский, пишет LIGA.net.

«Ключевым фактором того, что не прозвучало приглашение, является осторожная позиция США, – говорит из Вильнюса глава делегации в ПА НАТО Егор Чернев. – Они не могут позволить давать обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия. Эти условия – победа Украины».

ВТОРОЙ ДЕНЬ. ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ И БАЙДЕН

На второй день саммита Зеленский имел двусторонние встречи со Столтенбергом, лидерами США Байденом, Франции – Макроном, Германии – Шольцем, Канады – Трюдо, Британии – Сунаком, Нидерландов – Рютте, Австралии – Албенизи. И участвовал в Совете Украина-НАТО.

Встреча с Байденом была вдвое длиннее запланированного. По словам Зеленского, длилась бы и дольше, если бы ее не остановили сотрудники протокола.

«Когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО. И Украина точно будет в союзе. Я сегодня никакого другого мнения не слышал», – сказал Зеленский на пресс-конференции после встреч и окончания саммита.

Второй главный итог дня – декларация G7 о поддержке Украины.

Этот документ является рамочным и содержит положения Kyiv Security Compact о гарантиях безопасности, разработанных группой Расмуссена-Ермака. Конкретика должна появиться в двусторонних соглашениях по безопасности со странами, присоединяться могут и государства вне G7.

Эти гарантии будут действовать на пути в НАТО и включать три компонента: 1) для сдерживания агрессии – поставки Украине оружия, поддержка в развитии ОПК, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности; 2) в случае новой агрессии – консультации, чтобы как можно быстрее обеспечить Украину необходимым; 3) поддержку в привлечении РФ к ответственности.

ЧТО ДАСТ ОТМЕНА ПДЧ

Украина имела условие вступления в НАТО через ПДЧ еще с Бухарестского саммита 2008 года. Без конкретики по срокам и условиям. ПДЧ иногда используется как буфер, чтобы держать на расстоянии кандидатов в НАТО, объяснял экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

И сейчас его нет. По словам Столтенберга, это сократит путь Украины с двух шагов до одного. Высоко оценивает отмену ПДЧ и Зеленский.

«Это означает, что у нас будет меньше бюрократического процесса и больше конкретного результата», – объясняет LIGA.net из Вильнюса глава парламентской делегации в ПА НАТО Егор Чернев (Слуга народа).

Но отмена ПДЧ не означает отмены реформ. Для вступления в НАТО у Украины должна быть живая здоровая демократия и устойчивые демократические институты – здесь есть над чем работать, подчеркнули в Белом доме.

У Украины будет адаптированная годовая национальная программа, говорится в коммюнике саммита. Она будет касаться демократических реформ, реформ в секторе безопасности и операционной совместимости армий. Прогресс по годовой программе должны регулярно оценивать главы МИД.

Скептики отмечают, что это может указывать на многолетний путь Украины в НАТО. О том, что путь к НАТО стал короче, но не быстрее, говорит и министр иностранных дел Кулеба.

«Значительную часть того, что мы должны сделать самостоятельно в рамках ПДЧ, возьмет на себя НАТО, – добавляет нардеп. – Альянс будет подтягивать нас к своему уровню, принципам и стандартам НАТО, перевооружит нас за свой счет, поможет с проведением реформ».

МИССИЯ ВАШИНГТОН-24

Ключевым фактором неполучения приглашения стала осторожная позиция США, считает Чернев: «США несут ответственность не только за Украину, и даже не только за западный мир. Это глобальный игрок, и они не могут себе позволить рисковать, давая обещания в момент, когда для их реализации не сложились условия. Эти условия – победа Украины».

Опасения третьей мировой также имели место, добавляет LIGA.net из Вильнюса нардеп Алексей Гончаренко (Евросолидарность).

Свою роль мог играть и фактор Китая, говорит директор программы «Северная Америка» в Украинской призме Александр Краев: «США весь год сдерживали Пекин от военной помощи РФ и не знали, как на приглашение отреагирует Китай. Не пойдет ли на союзничество с Россией».

Следующая возможность получить приглашение в НАТО будет у Украины как раз в Вашингтоне – в 2024 году. По словам Гончаренко, для успешного дубля, в первую очередь, нужно работать с США и Германией.

«Приглашение в Вашингтоне будет реальным, если к тому моменту мы сможем закончить войну на своих условиях, – считает Чернев. – Война – главный мешающий фактор».

Для успеха в Вашингтоне Украине нужно и побеждать Россию, и побеждать себя в процессе реформ, добавляет Краев. А еще могут помочь выборы президента США, которые пройдут осенью 2024 года.

«Победа Украины – это победа Байдена, – подытоживает он. – Его образ неразрывен с нами и сопротивлением агрессии России. На саммите в Вашингтоне это открывает окно возможностей, которое мы должны использовать».