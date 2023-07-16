2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС
Фото: telegram Олега Синегубова
В течение суток с 15 июля по 16 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз оперативно выезжали, из них 9 – на ликвидацию пожаров и 4 – на проверку после вражеского обстрела.
В течение суток спасатели Харькова 4 раза выезжали на проверку предполагаемых мест попадания вражеских ракет. В 3 случаях информация не подтвердилась. Но в Шевченковском районе спасатели обнаружили 2 воронки в почве от ракетных разрывов. Жертв и пострадавших нет.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 122 единицы взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 08:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 15 июля по 16 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз оперативно выезжали, из них 9 – на ликвидацию пожаров и 4 – на проверку после вражеского обстрела.".