2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС

В течение суток с 15 июля по 16 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз оперативно выезжали, из них 9 – на ликвидацию пожаров и 4 – на проверку после вражеского обстрела.

В течение суток спасатели Харькова 4 раза выезжали на проверку предполагаемых мест попадания вражеских ракет. В 3 случаях информация не подтвердилась. Но в Шевченковском районе спасатели обнаружили 2 воронки в почве от ракетных разрывов. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 122 единицы взрывоопасных предметов.