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2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС

Происшествия 08:32   16.07.2023
Оксана Якушко
2 воронки от ракетных разрывов нашли в центре Харькова спасатели ГСЧС Фото: telegram Олега Синегубова

В течение суток с 15 июля по 16 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз оперативно выезжали, из них 9 – на ликвидацию пожаров и 4 – на проверку после вражеского обстрела.

В течение суток спасатели Харькова 4 раза выезжали на проверку предполагаемых мест попадания вражеских ракет. В 3 случаях информация не подтвердилась. Но в Шевченковском районе спасатели обнаружили 2 воронки в почве от ракетных разрывов. Жертв и пострадавших нет.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 122 единицы взрывоопасных предметов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 08:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток с 15 июля по 16 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 20 раз оперативно выезжали, из них 9 – на ликвидацию пожаров и 4 – на проверку после вражеского обстрела.".