Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов
Предварительно «прилеты» зафиксировали в центральной части Харькова.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300», – добавил мэр.
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- • Дата публикации материала: 16 июля 2023 в 02:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно «прилеты» зафиксировали в центральной части Харькова.".