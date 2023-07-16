Взрывы в Харькове. Враг ударил по Шевченковскому району – Терехов

Предварительно «прилеты» зафиксировали в центральной части Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет. Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300», – добавил мэр.