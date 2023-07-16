Вибухи в Харкові. Ворог ударив по Шевченківському району – Терехов

Попередньо, «прильоти» зафіксували в центральній частині Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300», – додав мер.