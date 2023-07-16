Вибухи в Харкові. Ворог ударив по Шевченківському району – Терехов
Попередньо, «прильоти» зафіксували в центральній частині Харкова.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
«Один у Шевченківському районі Харкова – без руйнацій, інформації про постраждалих наразі немає. Щодо решти ракетних ударів – працівники ДСНС обстежують території. З високою долею ймовірності можна говорити про те, що по Харкову вдарили ракетами С-300», – додав мер.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 02:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо, «прильоти» зафіксували в центральній частині Харкова.".