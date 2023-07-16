2 вирви від ракетних розривів знайшли в центрі Харкова рятувальники ДСНС

Протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 20 разів оперативно виїжджали , з них 9 – на ліквідацію пожеж та 4 – на перевірку після ворожого обстрілу.

Протягом доби рятувальники Харкова 4 рази виїздили на перевірку ймовірних місць влучання ворожих ракет. У 3-х випадках інформація про влучання не підтвердилась. Проте у Шевченківському районі рятувальники знайшли 2 вирви в ґрунті від ракетних розривів. Жертв і постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.