2 вирви від ракетних розривів знайшли в центрі Харкова рятувальники ДСНС
Протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 20 разів оперативно виїжджали , з них 9 – на ліквідацію пожеж та 4 – на перевірку після ворожого обстрілу.
Протягом доби рятувальники Харкова 4 рази виїздили на перевірку ймовірних місць влучання ворожих ракет. У 3-х випадках інформація про влучання не підтвердилась. Проте у Шевченківському районі рятувальники знайшли 2 вирви в ґрунті від ракетних розривів. Жертв і постраждалих немає.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 08:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 20 разів оперативно виїжджали , з них 9 – на ліквідацію пожеж та 4 – на перевірку після ворожого обстрілу.".