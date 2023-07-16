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2 вирви від ракетних розривів знайшли в центрі Харкова рятувальники ДСНС

Події 08:32   16.07.2023
Оксана Якушко
2 вирви від ракетних розривів знайшли в центрі Харкова рятувальники ДСНС

Протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 20 разів оперативно виїжджали , з них 9 – на ліквідацію пожеж та 4 – на перевірку після ворожого обстрілу.

Протягом доби рятувальники Харкова 4 рази виїздили на перевірку ймовірних місць влучання ворожих ракет. У 3-х випадках інформація про влучання не підтвердилась. Проте у Шевченківському районі рятувальники знайшли 2 вирви в ґрунті від ракетних розривів. Жертв і постраждалих немає.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 122 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 08:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 15 липня по 16 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 20 разів оперативно виїжджали , з них 9 – на ліквідацію пожеж та 4 – на перевірку після ворожого обстрілу.".