Десятки роботов выставят в центре Харькова

21 июля в харьковском ТРЦ «Никольский» будет проходить выставка роботов. Их будет почти четыре десятка, и посетители смогут ознакомиться с каждым.

На фестивале будут представлены десять роботов из «Lego», шесть подвижных роботов, робототехника «Mindstorms», а также столы для изготовления роботов из «Lego», пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

Желающие смогут принять участие в квесте, викторинах и конкурсах, сыграть в го, шахматы и шашки.

Начало — в 16:00.