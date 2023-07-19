Десятки роботов выставят в центре Харькова
21 июля в харьковском ТРЦ «Никольский» будет проходить выставка роботов. Их будет почти четыре десятка, и посетители смогут ознакомиться с каждым.
На фестивале будут представлены десять роботов из «Lego», шесть подвижных роботов, робототехника «Mindstorms», а также столы для изготовления роботов из «Lego», пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
Желающие смогут принять участие в квесте, викторинах и конкурсах, сыграть в го, шахматы и шашки.
Начало — в 16:00.
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- • Дата публикации материала: 19 июля 2023 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля в харьковском ТРЦ «Никольский» будет проходить выставка роботов. Их будет почти четыре десятка, и посетители смогут ознакомиться с каждым.".