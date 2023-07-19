Десятки роботів виставлять у центрі Харкова
21 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” проходитиме виставка роботів. Їх буде майже чотири десятки, і відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з кожним.
На фестивалі буде представлено десять роботів з “Lego”, шість рухомих роботів, робототехніка “Mindstorms”, а також столи для виготовлення роботів з “Lego”, пише пресслужба Харківської міськради.
Охочі зможуть взяти участь у квесті, вікторинах та конкурсах, зіграти у го, шахи та шашки.
Початок – о 16:00.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 21:59;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” проходитиме виставка роботів. Їх буде майже чотири десятки, і відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з кожним.".