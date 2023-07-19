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Десятки роботів виставлять у центрі Харкова

Суспільство 21:59   19.07.2023
Олена Нагорна
Десятки роботів виставлять у центрі Харкова

21 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” проходитиме виставка роботів. Їх буде майже чотири десятки, і відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з кожним.

На фестивалі буде представлено десять роботів з “Lego”, шість рухомих роботів, робототехніка “Mindstorms”, а також столи для виготовлення роботів з “Lego”, пише пресслужба Харківської міськради.

Охочі зможуть взяти участь у квесті, вікторинах та конкурсах, зіграти у го, шахи та шашки.

Початок – о 16:00.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Липня 2023 в 21:59;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 липня у харківському ТРЦ “Нікольський” проходитиме виставка роботів. Їх буде майже чотири десятки, і відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з кожним.".