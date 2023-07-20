Зеленский просит Шмыгаля найти замену министру культуры Ткаченко (видео)

Президент Владимир Зеленский попросил премьера Дениса Шмыгаля рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

«Говорил сегодня с премьер-министром Шмыгалем и о другом вопросе, который стоит рассматривать, в частности, через призму справедливости: бюджетные расходы. Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины», — сообщил президент.

Также Зеленский обратился ко всем представителям местной власти в стране.

«Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут — сначала победа», — подчеркнул президент.

Сегодня, 20 июля, Ткаченко заявил в эфире «Радио Свобода», что считает уместным предоставление более 500 млн гривен сейчас на завершение строительства Национального музея Голодомора-геноцида. Министр также отметил, что поддерживает выделение миллионов на сериалы «Санаторий Незабудка» и «СМТ Ингулец», а всего на финансирование кино Украина планируют потратить около 400 миллионов гривен.

Напомним, 19 июня Шмыгаль ответил на петицию с призывом уволить Ткаченко и заявил, что для этого нет оснований.