Зеленський просить Шмигаля знайти заміну міністру культури Ткаченку (відео)

Президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.

“Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і про інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості: бюджетні видатки. Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України”, – повідомив президент.

Також Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади у країні.

“Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога”, – наголосив президент.

Сьогодні, 20 липня, Ткаченко заявив в етері “Радіо Свобода”, що вважає за доречне надання понад 500 млн гривень зараз на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Міністр також зазначив, що підтримує виділення мільйонів на серіали “Санаторій Незабудка” та “СМТ Інгулець”, а загалом на фінансування кіно Україна планує витратити близько 400 мільйонів гривень.

Нагадаємо, 19 червня Шмигаль відповів на петицію із закликом звільнити Ткаченка та заявив, що для цього немає підстав.