Зеленський просить Шмигаля знайти заміну міністру культури Ткаченку (відео)
Президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні.
“Говорив сьогодні з премʼєр-міністром Шмигалем і про інше питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості: бюджетні видатки. Я запропонував главі уряду два кроки. Перший: знайти позабюджетні кошти на проєкти, які зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. Другий: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України”, – повідомив президент.
Також Зеленський звернувся до всіх представників місцевої влади у країні.
“Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо та правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають – спочатку перемога”, – наголосив президент.
Сьогодні, 20 липня, Ткаченко заявив в етері “Радіо Свобода”, що вважає за доречне надання понад 500 млн гривень зараз на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Міністр також зазначив, що підтримує виділення мільйонів на серіали “Санаторій Незабудка” та “СМТ Інгулець”, а загалом на фінансування кіно Україна планує витратити близько 400 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 19 червня Шмигаль відповів на петицію із закликом звільнити Ткаченка та заявив, що для цього немає підстав.
Читайте також: Потрібно відновлювати культурне життя Харкова, — міністр Ткаченко (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський просить Шмигаля знайти заміну міністру культури Ткаченку (відео)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 23:02;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.".