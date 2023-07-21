На Купянском направлении россияне наступают, чтобы оттянуть силы ВСУ

Россияне имитируют наступление на Купянско-Лиманском направлении, чтобы отвлечь на себя часть резервов ЗСУ от контрнаступления, считает военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

На прошлой неделе российские оккупационные войска развернули активную наступательную деятельность в Луганской области, с целью №1 — выхода на административные границы области, целью №2 — выйти на левый берег реки Оскол, целью №3… О ней немного позже.

На самом деле в этих планах РОВ не было ничего неожиданного. После того как оккупантов выгнали из Харьковской области, они выбрали для закрепления линию Р66, а точнее Кременная-Сватово-Троицкое. При этом, сразу же стали концентрировать силы и средства для контрнаступления.

Начать контрнаступление командование РОВ планировало на 24 февраля 2023, но оно у них тогда захлебнулось, так и не начавшись. Множество факторов сыграли во вред и активизацию одной из наиболее боеспособных и укомплектованных группировок отложили на потом. И этим потом стал июль.

Но, активизация в июле, а если быть точным, то по нарастающей с конца июня, стало не спланированной. К этому оккупантов побудила интенсификация наступательной деятельности СОУ с середины мая в районе Бахмута, а так же с начала июня в Запорожской и частично Донецкой областях.

То есть, план по выполнению цели №1 и цели №2 стал обусловлен необходимостью выполнения цели №3 – отвлечь командования СОУ и рассредоточить ресурс для усиления другого участка фронта. То есть, первоначальной задачей всего наступления РОВ по Лимано-Купянской оси является… имитация.

Они имитирую эпическое наступление, понимания минимальный шанс на успех, только с одной целью – отвлечь внимание и ресурса от Запорожской и Донецкой областей. Но в их «гениальном» плане есть один нюанс.

После того как РОВ перегруппировались и закрепились по линии Р66, СОУ так же не теряли времени и обустраивали оборону уже на своих позициях. По сути, РОВ сейчас вынуждены наступать по такой полосе обеспечения, как и СОУ в Запорожской области, но при этом с открытых позиций на закрытые.

Ещё один очень важный момент – ресурс. В нашем пространстве постоянно звучат цифры 100 тыс л.с. и 900 танков. Многие впечатлительные особы падают в обморок, когда слышат такие цифры и с белым флагом в одной руке и факелом в друге бегут ретранслировать слоган «Всьо прапало!» Но…

Но, это точно так же как с недавней историей о производстве 200 или 45 тысяч «Ланцетов» в месяц. Большинство повелось на халтурное и очень дешёвое ИПСО россиян, которые в месяц могут произвести и 45 и 200 «Ланцетов», но никак не тысяч. Аналогично и тут — достаточно включить мозг.

Что такое 100 тыс л.с.? Это 125 БТГР. Какой фронт наступления по Лимано-Купянской оси? 172 км. Какой функционал в наступлении у БТГр? В январе-феврале 2023 в направлении Угледара наступало 3-4 БТГр по 1 км фронта. Результат? РОВ утратити базовый функционал БТГр в наступлении ещё в 2022 году. То есть…

То есть, в наступлении, даже 4 БТГр на 1 км фронта это не гарантия успешного наступления для РОВ. Итак, 125 БТГр и 172 км. Далее.

Что такое 900 танков? А точнее, сколько, согласно штатной комплектации танков должно быть в составе 125 БТГр? 1375. То есть, нехватка 475 ОБТ, что подрывает функционал БТГр.

Далее. Вся эта масса не находится одновременно в первой линии. Они размещены по эшелонам и, соответственно, не применяются одновременно. То есть, ресурса для прорыва обороны СОУ по оси ещё меньше, нежели необходимо. И это всё, сухие цифры, которые подтверждаются на практике.

Не прошло и недели активных действий в наступлении РОВ, как их наступление впало в стагнацию, а кое-где даже откатилось, из-за отсутствия ресурса удерживать занятые ранее позиции. А всё почему? А всё потому, что нужно массе потребляющей информацию, не просто рефлексировать на аховые цифры, 100 тысяч личного состава, 900 танков, 100500 «Ланцетов», тактическое ядерное оружие и взрывчатка на крыше пятого энергоблока, а включать критическое мышление. Если же оно не включается…Если же оно не включается, то слушать тех, кто здраво и с расстановкой всё объяснит, без паники и призывов покупать йодит-калия оптовыми партиями.