Снимал ролики о «хороших русских»: задержали предателя из Волчанска

В деоккупированном Волчанске на Харьковщине разоблачили 49-летнего мужчину, снимавшего пропагандистские ролики.

Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. В начале апреля прошлого года предатель добровольно согласился на предложение оккупантов записать видео, где российская агрессия против Украины, начатая в 2014 году, подавалась как внутригражданский конфликт.

«Злоумышленник озвучил стандартные кремлевские нарративы: якобы во время антитеррористической операции на востоке Украины не было ни одного российского военного, россия не наносила военных ударов по Украине, а украинцы сами бомбили гражданские объекты Донбасса и убивали невинных людей. Он обвинял украинские власти в дезинформации касательно российской агрессии в Украине и в отсутствии какой-либо помощи ветеранам и инвалидам АТО», — добавили в СБУ.

Кроме этого, в этом ролике мужчина призвал украинских военных прекратить сопротивление российским захватчикам и сложить оружие.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.436-2 УК (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).