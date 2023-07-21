Снимал ролики о «хороших русских»: задержали предателя из Волчанска
В деоккупированном Волчанске на Харьковщине разоблачили 49-летнего мужчину, снимавшего пропагандистские ролики.
Об этом сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. В начале апреля прошлого года предатель добровольно согласился на предложение оккупантов записать видео, где российская агрессия против Украины, начатая в 2014 году, подавалась как внутригражданский конфликт.
«Злоумышленник озвучил стандартные кремлевские нарративы: якобы во время антитеррористической операции на востоке Украины не было ни одного российского военного, россия не наносила военных ударов по Украине, а украинцы сами бомбили гражданские объекты Донбасса и убивали невинных людей. Он обвинял украинские власти в дезинформации касательно российской агрессии в Украине и в отсутствии какой-либо помощи ветеранам и инвалидам АТО», — добавили в СБУ.
Кроме этого, в этом ролике мужчина призвал украинских военных прекратить сопротивление российским захватчикам и сложить оружие.
Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.436-2 УК (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году).
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2023 в 14:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном Волчанске на Харьковщине разоблачили 49-летнего мужчину, снимавшего пропагандистские ролики.".