Знімав ролики про «хороших русских»: затримали зрадника з Вовчанська
У деокупованому Вовчанську на Харківщині викрили 49-річного чоловіка, який знімав пропагандистські ролики.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. На початку квітня минулого року зрадник добровільно погодився на пропозицію окупантів записати відео, де російська агресія проти України, розпочата у 2014 році, подавалася як внутрішньогромадянський конфлікт.
«Зловмисник озвучив стандартні кремлівські наративи: нібито під час антитерористичної операції на Сході України не було жодного російського військового, росія не наносила військових ударів по Україні, натомість українці самі бомбили цивільні об’єкти Донбасу і вбивали невинних людей. Він звинувачував українську владу у дезінформації щодо російської агресії в Україні та у відсутності будь-якої допомоги ветеранам і інвалідам АТО», – додали в СБУ.
Крім цього, у цьому ролику чоловік закликав українських військових припинити спротив російським загарбникам і скласти зброю.
Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.436-2 ККУ (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2023 в 14:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому Вовчанську на Харківщині викрили 49-річного чоловіка, який знімав пропагандистські ролики.".