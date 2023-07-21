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Знімав ролики про «хороших русских»: затримали зрадника з Вовчанська

Суспільство 14:51   21.07.2023
Вікторія Яковенко
Знімав ролики про «хороших русских»: затримали зрадника з Вовчанська Фото: Владислав Абдула

У деокупованому Вовчанську на Харківщині викрили 49-річного чоловіка, який знімав пропагандистські ролики.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. На початку квітня минулого року зрадник добровільно погодився на пропозицію окупантів записати відео, де російська агресія проти України, розпочата у 2014 році, подавалася як внутрішньогромадянський конфлікт.

«Зловмисник озвучив стандартні кремлівські наративи: нібито під час антитерористичної операції на Сході України не було жодного російського військового, росія не наносила військових ударів по Україні, натомість українці самі бомбили цивільні об’єкти Донбасу і вбивали невинних людей. Він звинувачував українську владу у дезінформації щодо російської агресії в Україні та у відсутності будь-якої допомоги ветеранам і інвалідам АТО», – додали в СБУ.

Крім цього, у цьому ролику чоловік закликав українських військових припинити спротив російським загарбникам і скласти зброю.

Чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.436-2 ККУ (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році).

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому Вовчанську на Харківщині викрили 49-річного чоловіка, який знімав пропагандистські ролики.".