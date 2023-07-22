Из-за обстрелов сгорел частный дом в Волчанске Харьковской области — ГСЧС

В течение суток с 21 июля по 22 июля 2023 спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС 25 раз выезжали на вызовы, из которых 9 – на ликвидацию пожаров, один из которых вызвал обстрел врага.

21 июля в течение дня враг из артиллерии интенсивно обстреливал частный сектор города Волчанск. В результате одного из ударов в 13:40 произошел пожар в жилом доме. Огонь почти полностью охватил здание на площади около 120 м кв. К ликвидации пожара привлекли 1 отделение пожарно-спасательной части города Волчанска и пожарных местной пожарной команды из поселка Вильча. В 15.40 пожар оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет.



21 июля в 11:40 вблизи села Турово Золочевской общины Богодуховского района в результате наезда трактора К-750 на противотанковую мину произошел взрыв с последующим возгоранием. Площадь пожара составила около 20 м кв. Поскольку трактор был на дистанционном управлении, никто не пострадал.

Спасатели в 13:50 ликвидировали пожар 2 единицы техники и 10 человек личного состава ГСЧС. Кроме того, на месте происшествия работали саперы ГСЧС, обследовавшие прилегающую территорию.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезврежены 61 единицу взрывоопасных предметов.