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Через обстріл згорів приватний будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС

Події 08:33   22.07.2023
Оксана Якушко
Через обстріл згорів приватний будинок у Вовчанську на Харківщині – ДСНС

Протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 25 разів виїжджали на виклики, з яких 9 – на ліквідацію пожеж, одна з яких викликала обстріл ворога.

21 липня протягом дня ворог з артилерії інтенсивно обстрілював приватний сектор міста Вовчанськ. В результаті одного з ударів, о 13:40 сталася пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь майже повністю охопив будівлю на площі близько 120 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 1 відділення пожежно-рятувальної частини міста Вовчанська і вогнеборців місцевої пожежної команди з селища Вільча. О 15:40 пожежу оперативно ліквідували. Жертв та постраждалих немає.



21 липня об 11:40 поблизу села Турове Золочівської громади Богодухівського району внаслідок наїзду трактору К-750 на протитанкову міну стався вибух з подальшим займанням. Площа пожежі склала близько 20 кв.м. Оскільки трактор був на дистанційному керуванні, ніхто не постраждав. Рятувальники о 13:50 ліквідували пожежу 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. Крім того, на місці події працювали сапери ДСНС, які обстежили прилеглу територію.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили і знешкоджено 61 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 08:33;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби з 21 липня по 22 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 25 разів виїжджали на виклики, з яких 9 – на ліквідацію пожеж, одна з яких викликала обстріл ворога.".