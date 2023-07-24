Четверо травмированных в результате обстрела Купянского района — ХОВА
Оккупанты ударили по Купянскому району на Харьковщине: пострадали четыре человека, среди них – один ребенок.
Об этом сообщили в ХОВА.
В результате вражеского обстрела села Песчаное пострадал 12-летний мальчик. Также травмированы 2 женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое, добавили в ХОВА.
Кроме этого, из-за обстрела поселка Двуречная получил ранения 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Купянскому району на Харьковщине: пострадали четыре человека, среди них – один ребенок.".