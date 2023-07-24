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Четверо травмированных в результате обстрела Купянского района — ХОВА

Происшествия 13:03   24.07.2023
Виктория Яковенко
Четверо травмированных в результате обстрела Купянского района — ХОВА

Оккупанты ударили по Купянскому району на Харьковщине: пострадали четыре человека, среди них – один ребенок.

Об этом сообщили в ХОВА.

В результате вражеского обстрела села Песчаное пострадал 12-летний мальчик. Также травмированы 2 женщины – 31 и 48 лет. По данным медиков, состояние всех пострадавших легкое, добавили в ХОВА.

Кроме этого, из-за обстрела поселка Двуречная получил ранения 60-летний мужчина. Его госпитализировали с осколочными ранениями грудной клетки и ноги.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 13:03;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Купянскому району на Харьковщине: пострадали четыре человека, среди них – один ребенок.".