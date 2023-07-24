По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины в сутки.

«В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по с. Кучеровка Купянского района, повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет. В госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.

Также ФАБ-250 били по Петропавловке Купянского района. Там повреждены два частных дома.

Дом поврежден в самом Купянске. А в селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.