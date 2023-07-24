Live
  • Понедельник 24.07.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.66
    • 🟢

По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов

Происшествия 08:24   24.07.2023
Оксана Горун
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины в сутки.

«В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по с. Кучеровка Купянского района, повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет. В госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.

Также ФАБ-250 били по Петропавловке Купянского района. Там повреждены два частных дома.

Читайте также: Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК

Дом поврежден в самом Купянске. А в селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
24.07.2023, 07:14
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
С 24 июля в Харькове стартуют контрдиверсионные мероприятия. Что это значит
23.07.2023, 17:11
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
24.07.2023, 08:24
Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК
Горячее утро: Москву и Крым атаковали беспилотники, взрывается склад БК
24.07.2023, 08:14
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
На выставках сожженной техники РФ в Харькове ищут запчасти и бьют манекены
23.07.2023, 19:59
«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе
«Угрозы ударов в Харькове не будет, когда закончится война». Терехов об учебе
22.07.2023, 20:12

Новости по теме:

07:14
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба ВСУ
18:39
РФ била по Харьковщине из авиации, минометов и артиллерии — Генштаб ВСУ
12:25
Прокуратура показала последствия ударов РФ по Купянщине и Изюмщине (фото)
10:22
В селе на Купянщине горела ферма из-за артобстрела россиян — ГСЧС (фото)
09:30
На Купянском направлении продвижения нет — Синегубов опровергает успехи РФ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины в сутки".