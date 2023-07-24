По Харьковщине ударили двумя ФАБ-250, есть раненая — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины в сутки.
«В результате ударов управляемой авиабомбой ФАБ-250 по с. Кучеровка Купянского района, повреждено не менее 13 частных жилых домов, хозяйственные постройки. Ранения получила женщина 70 лет. В госпитализации не нуждалась», — написал Синегубов в telegram.
Также ФАБ-250 били по Петропавловке Купянского района. Там повреждены два частных дома.
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Дом поврежден в самом Купянске. А в селе Чернещина Изюмского района обстрелом повреждены здания агропредприятия.
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- • Дата публикации материала: 24 июля 2023 в 08:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковщины в сутки".