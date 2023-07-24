По Харківщині вдарили двома ФАБ-250, є поранена – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини на добу.
“Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп’янського району, пошкоджено щонайменше 13 приватних житлових будинків, господарчі споруди. Поранення зазнала жінка 70 років. Госпіталізації не потребувала”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Також ФАБ-250 били по Петропавлівці Куп’янського району. Там пошкоджено два приватних будинки.
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Будинок пошкоджено в самому Куп’янську. А в селі Чернещина Ізюмського району від обстрілу постраждали будівлі агропідприємства.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 08:24;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківщини на добу".