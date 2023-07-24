Четверо травмованих внаслідок обстрілу Куп’янського району – ХОВА

Окупанти вдарили по Куп’янському району на Харківщині: постраждали чотири людини, серед них – одна дитина.

Про це повідомили у ХОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане постраждав 12-річний хлопчик. Також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий, додали в ХОВА.

Крім цього, через обстріл селища Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.