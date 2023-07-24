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Четверо травмованих внаслідок обстрілу Куп’янського району – ХОВА

Події 13:03   24.07.2023
Вікторія Яковенко
Четверо травмованих внаслідок обстрілу Куп’янського району – ХОВА

Окупанти вдарили по Куп’янському району на Харківщині: постраждали чотири людини, серед них – одна дитина.

Про це повідомили у ХОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане постраждав 12-річний хлопчик. Також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий, додали в ХОВА.

Крім цього, через обстріл селища Дворічна зазнав поранень 60-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Липня 2023 в 13:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти вдарили по Куп’янському району на Харківщині: постраждали чотири людини, серед них – одна дитина.".