Ночные стрельбы и разминирование: в Балаклейской ОТГ Харьковщины будет громко
Фото: пресс-служба Десантно-штурмовых войск
Сегодня, 25 июля, с 21:00 до 23:00 на территории Балаклейской громады Харьковской области состоятся ночные стрельбы.
Об этом сообщается в Telegram-канале ГВА.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
В 18:10 в громаде сообщили, что у них работают саперы.
«Уважаемые жители. Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации ГВА.
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- • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 18:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 июля, с 21:00 до 23:00 на территории Балаклейской громады Харьковской области состоятся ночные стрельбы.".