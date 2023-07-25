Ночные стрельбы и разминирование: в Балаклейской ОТГ Харьковщины будет громко

Сегодня, 25 июля, с 21:00 до 23:00 на территории Балаклейской громады Харьковской области состоятся ночные стрельбы.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

В 18:10 в громаде сообщили, что у них работают саперы.

«Уважаемые жители. Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации ГВА.