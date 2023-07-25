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Ночные стрельбы и разминирование: в Балаклейской ОТГ Харьковщины будет громко

Общество 18:11   25.07.2023
Елена Нагорная
Ночные стрельбы и разминирование: в Балаклейской ОТГ Харьковщины будет громко Фото: пресс-служба Десантно-штурмовых войск

Сегодня, 25 июля, с 21:00 до 23:00 на территории Балаклейской громады Харьковской области состоятся ночные стрельбы.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГВА.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

В 18:10 в громаде сообщили, что у них работают саперы.

«Уважаемые жители. Если слышите на территории Балаклейской громады взрывы, не паникуйте, проводится разминирование. Жителей призываем сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности», — говорится в публикации ГВА.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 июля 2023 в 18:11;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 июля, с 21:00 до 23:00 на территории Балаклейской громады Харьковской области состоятся ночные стрельбы.".