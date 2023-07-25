Нічні стрільби та розмінування: у Балаклійській громаді Харківщини буде гучно
Сьогодні, 25 липня, з 21:00 до 23:00 на території Балаклійської громади Харківської області відбудуться нічні стрільби.
Про це повідомляється в телеграмі МВА.
Мешканців закликають зберігати спокій.
О 18:10 у громаді повідомили, що в них працюють сапери.
“Шановні мешканці. Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – йдеться в публікації МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2023 в 18:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 25 липня, з 21:00 до 23:00 на території Балаклійської громади Харківської області відбудуться нічні стрільби.".