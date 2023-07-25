Нічні стрільби та розмінування: у Балаклійській громаді Харківщини буде гучно

Сьогодні, 25 липня, з 21:00 до 23:00 на території Балаклійської громади Харківської області відбудуться нічні стрільби.

Про це повідомляється в телеграмі МВА.

Мешканців закликають зберігати спокій.

О 18:10 у громаді повідомили, що в них працюють сапери.

“Шановні мешканці. Якщо чуєте на території Балаклійської громади вибухи, не панікуйте, проводиться розмінування. Жителів закликаємо зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки”, – йдеться в публікації МВА.