Лінію електропередачі, яка живить екопарк під Харковом, відремонтували

Відновити лінію електропередачі заважали великі пошкодження мережі – більше половини – і колосальна кількість снарядів, що не розірвалися, розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук .

Фахівці Дергачівського району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” відремонтували повітряну лінію 6 кВ, яка постачає електрику до “Фельдман Екопарку”.

Хоча лінія відносно коротка – лише 3,2 км, впоратися із цим завданням було непросто, розповів начальник Дергачівського РЕМ Володимир Климчук.

“Саме звідси ворог намагався потрапити до міста, тому тут були дуже інтенсивні обстріли. Через це ми зіштовхнулися одразу з двома проблемами: великим обсягом пошкоджень електромережі – до 60% та колосальною кількістю нерозірваних снарядів. Щоб повернути сюди електрику, спочатку ми виконали роботи вздовж Білгородської траси, де було безпечніше. Потім, на жаль, довелося зробити перерву у 3 місяці, щоб сапери провели розмінування безпосередньо на території екопарку. Тільки після цього ми змогли зайти сюди важкою технікою та продовжити ремонт. Сьогодні ми вже завершили свою роботу та підключили електрообладнання “Фельдман Екопарку” до мережі”, – зазначив Володимир Климчук.

Працівники екопарку з болем згадують про початок війни і неохоче розповідають про руйнування та втрати: авіанальоти, стрілянина, вибухи – все це шокувало людей і тварин.

“Екопарк було знеструмлено майже одразу. Життя тієї миті зупинилося. Насоси перестали качати воду. Зараз з поверненням електрики ми зможемо відновити роботи за всіма напрямками: налагодити подачу води, зробити освітлення зон, запустити будівельників”, – розповів начальник експлуатації “Фельдман Екопарку” Костянтин Анісімов.

За його словами, після відновлення електропостачання працівники вже мріють про повернення нових тварин. Так, у найближчих планах – провести реконструкцію та відремонтувати будівлі, де жили шимпанзе та лемури.

“Сподіваємося повернути їх до холодів, щоб вони вже зимували та від’їдалися вдома”, – зазначив Костянтин Анісімов.