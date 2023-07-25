Линию электропередач, питающую экопарк под Харьковом, отремонтировали

Восстановить линию электропередач мешали большие повреждения сети – более половины – и колоссальное количество неразорвавшихся снарядов, рассказал начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

Специалисты Дергачевского района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» отремонтировали воздушную линию 6 кВ, которая поставляет электричество в «Фельдман Экопарк».

Хотя линия относительно короткая – всего 3,2 км, справиться с этой задачей было непросто, отметил начальник Дергачевского РЭС Владимир Климчук.

«Именно отсюда враг пытался попасть в город, поэтому здесь были очень интенсивные обстрелы. Поэтому мы столкнулись сразу с двумя проблемами: большим объемом повреждений электросети — до 60% и колоссальным количеством неразорвавшихся снарядов. Чтобы вернуть сюда электричество, сначала мы проделали работы вдоль Белгородской трассы, где было безопаснее. Затем, к сожалению, пришлось сделать перерыв в три месяца, чтобы саперы провели разминирование непосредственно на территории экопарка. Только после этого мы смогли зайти сюда тяжелой техникой и продолжить ремонт. Сегодня мы уже завершили свою работу и подключили электрооборудование «Фельдман Экопарка» к сети», — отметил Владимир Климчук.

Работники экопарка с болью вспоминают о начале войны и неохотно рассказывают о разрушениях и потерях: авианалеты, стрельба, взрывы — все это шокировало людей и животных.

«Экопарк был обесточен почти сразу. Жизнь в тот момент остановилась. Насосы перестали качать воду. Сейчас с возвращением электричества мы сможем возобновить работы по всем направлениям: наладить подачу воды, сделать освещение зон, запустить строителей», — рассказал начальник эксплуатации «Фельдман Экопарку» Константин.

По его словам, после возобновления электроснабжения работники уже мечтают о возвращении животных.

Так, в ближайших планах провести реконструкцию и отремонтировать здания, где жили шимпанзе и лемуры.

«Надеемся вернуть их к холодам, чтобы они уже зимовали и отъедались дома», — отметил Константин Анисимов.