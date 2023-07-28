Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом
Представители иностранных дипломатических миссий посетили Изюм Харьковской области. Их главной целью было воочию увидеть последствия вооруженной агрессии рф и обсудить вопросы предоставления помощи в восстановлении города.
Представители иностранных дипмиссий в Изюме воочию увидели последствия вооруженной агрессии рф и обсудили жизнь региона.
Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации
Сейчас город живет. Мы пытаемся его восстанавливать. Однако он и в дальнейшем страдает от российских оккупантов. Здесь достаточно серьезно повреждена инфраструктура, жилые дома, образовательная отрасль, медицинская отрасль. И вот вокруг этих проблем мы объединяем наших международных партнеров.
Иностранцы побывали на месте массового захоронения убитых оккупантами жителей Изюма, среди которых есть дети.
Леннарт Линнер, поверенный в делах Швеции в Украине
Самое главное — отдать дань уважения тем, кто был здесь убит. Их семьям и их родственникам. Я хочу выразить свое восхищение украинским народом. Его стойкостью и решимостью покончить с оккупацией. Нам есть чему поучиться у Украины в ее борьбе за свободу. Мы под большим впечатлением от того, что здесь произошло. Это кладбище и является символом того, что сделали с украинцами. Мы учимся у вас бороться за демократию, права человека и свободу.
Также дипломаты почтили память 47 погибших жителей пятиэтажки на улице Памяти, 2.
Андреас Хубер, поверенный в делах Швейцарии в Украине
Все мы, мои коллеги и я, будем возвращаться в Швецию, в Канаду, в Швейцарию и передавать те впечатления, которые у нас остались. И это важно для того, чтобы убеждать наших коллег продолжать эту поддержку, и они будут продолжать ее. С одной стороны мы видели место массового захоронения и разрушенные дома. С другой стороны, мы видим эту готовность восстанавливать, двигаться дальше. То есть, есть печальные вещи и есть мощь и сила продолжать жить. Это вдохновляет нас тоже продолжать выполнять свою работу. Слава Украине!
Представители иностранных дипмиссий заверили, что их страны будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине
Я хотел бы сказать всем украинцам, что мы с вами в эти сложные времена. И мы будем с вами и в дальнейшем. Премьер-министр Канады Трюдо был в Украине только в прошлом месяце. Он неоднократно подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Слава Украине!
Читайте также: Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме
Новости по теме:
Вы читали новость: «Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:30;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители иностранных дипломатических миссий посетили Изюм Харьковской области. Их главной целью было воочию увидеть последствия вооруженной агрессии рф и обсудить вопросы предоставления помощи в восстановлении города.".