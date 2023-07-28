Live
  • Пт 28.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом

Мир 12:30   28.07.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом

Представители иностранных дипломатических миссий посетили Изюм Харьковской области. Их главной целью было воочию увидеть последствия вооруженной агрессии рф и обсудить вопросы предоставления помощи в восстановлении города.

Представители иностранных дипмиссий в Изюме воочию увидели последствия вооруженной агрессии рф и обсудили жизнь региона.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации
Сейчас город живет. Мы пытаемся его восстанавливать. Однако он и в дальнейшем страдает от российских оккупантов. Здесь достаточно серьезно повреждена инфраструктура, жилые дома, образовательная отрасль, медицинская отрасль. И вот вокруг этих проблем мы объединяем наших международных партнеров.

Иностранцы побывали на месте массового захоронения убитых оккупантами жителей Изюма, среди которых есть дети.

Леннарт Линнер, поверенный в делах Швеции в Украине
Самое главное — отдать дань уважения тем, кто был здесь убит. Их семьям и их родственникам. Я хочу выразить свое восхищение украинским народом. Его стойкостью и решимостью покончить с оккупацией. Нам есть чему поучиться у Украины в ее борьбе за свободу. Мы под большим впечатлением от того, что здесь произошло. Это кладбище и является символом того, что сделали с украинцами. Мы учимся у вас бороться за демократию, права человека и свободу.

Также дипломаты почтили память 47 погибших жителей пятиэтажки на улице Памяти, 2.

Андреас Хубер, поверенный в делах Швейцарии в Украине
Все мы, мои коллеги и я, будем возвращаться в Швецию, в Канаду, в Швейцарию и передавать те впечатления, которые у нас остались. И это важно для того, чтобы убеждать наших коллег продолжать эту поддержку, и они будут продолжать ее. С одной стороны мы видели место массового захоронения и разрушенные дома. С другой стороны, мы видим эту готовность восстанавливать, двигаться дальше. То есть, есть печальные вещи и есть мощь и сила продолжать жить. Это вдохновляет нас тоже продолжать выполнять свою работу. Слава Украине!

Представители иностранных дипмиссий заверили, что их страны будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине
Я хотел бы сказать всем украинцам, что мы с вами в эти сложные времена. И мы будем с вами и в дальнейшем. Премьер-министр Канады Трюдо был в Украине только в прошлом месяце. Он неоднократно подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Слава Украине!

Читайте также: Не опознаны 65 тел: полиция просит помочь опознать захороненных в Изюме

Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная
Популярно
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
Машовец — о Купянском направлении: «Командование РФ ошиблось»
27.07.2023, 09:04
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
ПВО Харьковщины получила то, что поможет одолевать ракеты и БпЛА малыми силами
27.07.2023, 21:51
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
Смертельное ДТП на Харьковщине: сегодня утром погибли два человека (фото)
28.07.2023, 10:30
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
Машовец — о достижениях ВСУ на юге Украины: успех не только в Старомайорском
28.07.2023, 07:52
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
Вечерний удар по Харьковщине: Синегубов сообщил подробности о пострадавших
28.07.2023, 08:19
В Харькове временно закрыли станцию метро
В Харькове временно закрыли станцию метро
27.07.2023, 12:45

Новости по теме:

12:30
Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом
12:26
В Харькове устанавливают модульные котельные (фото)
11:45
Гамлет Зиньковский разрисовал разбитые здания в Изюме (фото)
11:17
В реке в поселке Зачепиловка не рекомендуют купаться из-за кишечной палочки
09:30
Рушники, коцы и «свищик»: народное наследие Харьковщины собрали в одном месте

  • Категории: Мир, Политика, Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 12:30;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представители иностранных дипломатических миссий посетили Изюм Харьковской области. Их главной целью было воочию увидеть последствия вооруженной агрессии рф и обсудить вопросы предоставления помощи в восстановлении города.".