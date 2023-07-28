Дипломаты из Канады, Швеции и Швейцарии увидели, что рф сделала с Изюмом

Представители иностранных дипломатических миссий посетили Изюм Харьковской области. Их главной целью было воочию увидеть последствия вооруженной агрессии рф и обсудить вопросы предоставления помощи в восстановлении города.

Представители иностранных дипмиссий в Изюме воочию увидели последствия вооруженной агрессии рф и обсудили жизнь региона.

Олег Синегубов, начальник Харьковской областной военной администрации

Сейчас город живет. Мы пытаемся его восстанавливать. Однако он и в дальнейшем страдает от российских оккупантов. Здесь достаточно серьезно повреждена инфраструктура, жилые дома, образовательная отрасль, медицинская отрасль. И вот вокруг этих проблем мы объединяем наших международных партнеров.

Иностранцы побывали на месте массового захоронения убитых оккупантами жителей Изюма, среди которых есть дети.

Леннарт Линнер, поверенный в делах Швеции в Украине

Самое главное — отдать дань уважения тем, кто был здесь убит. Их семьям и их родственникам. Я хочу выразить свое восхищение украинским народом. Его стойкостью и решимостью покончить с оккупацией. Нам есть чему поучиться у Украины в ее борьбе за свободу. Мы под большим впечатлением от того, что здесь произошло. Это кладбище и является символом того, что сделали с украинцами. Мы учимся у вас бороться за демократию, права человека и свободу.

Также дипломаты почтили память 47 погибших жителей пятиэтажки на улице Памяти, 2.

Андреас Хубер, поверенный в делах Швейцарии в Украине

Все мы, мои коллеги и я, будем возвращаться в Швецию, в Канаду, в Швейцарию и передавать те впечатления, которые у нас остались. И это важно для того, чтобы убеждать наших коллег продолжать эту поддержку, и они будут продолжать ее. С одной стороны мы видели место массового захоронения и разрушенные дома. С другой стороны, мы видим эту готовность восстанавливать, двигаться дальше. То есть, есть печальные вещи и есть мощь и сила продолжать жить. Это вдохновляет нас тоже продолжать выполнять свою работу. Слава Украине!

Представители иностранных дипмиссий заверили, что их страны будут помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шон Бойд, заместитель главы дипломатической миссии Канады в Украине

Я хотел бы сказать всем украинцам, что мы с вами в эти сложные времена. И мы будем с вами и в дальнейшем. Премьер-министр Канады Трюдо был в Украине только в прошлом месяце. Он неоднократно подчеркнул, что Канада будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Слава Украине!