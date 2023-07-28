Дипломати з Канади, Швеції та Швейцарії побачили, що рф зробила з Ізюмом

Представники іноземних дипломатичних місій відвідали Ізюм Харківської області. Їхньою головною метою було на власні очі побачити наслідки збройної агресії рф і обговорити питання надання допомоги у відновленні міста.

Представники іноземних дипмісій в Ізюмі на власні очі побачили наслідки збройної агресії рф та обговорили життя регіону.

Олег Синєгубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації

Наразі місто живе. Ми намагаємося його відновлювати. Однак воно і надалі страждає від російських окупантів. Тут досить серйозно пошкоджена інфраструктура, житлові будинки, освітня галузь, медична галузь. І ось навколо цих проблем ми об’єднуємо наших міжнародних партнерів.

Іноземці побували на місці масового поховання убитих окупантами мешканців Ізюма, серед яких є діти.

Леннарт Ліннер, повірений у справах Швеції в Україні

Найголовніше – віддати шану тим, хто був тут убитий. Їхнім сім’ям та їхнім родичам. Я хочу висловити своє захоплення українським народом. Його стійкістю і рішучістю покінчити з окупацією. Нам є чому повчитися в України в її боротьбі за свободу. Ми під великим враженням від того, що тут сталося. Цей цвинтар і є символом того, що скоїли з українцями. Ми вчимося у вас боротися за демократію, права людини та свободу.

Також дипломати вшанували пам’ять 47 загиблих жителів п’ятиповерхівки на вулиці Пам’яті, 2.

Андреас Хубер, повірений у справах Швейцарії в Україні

Усі ми, мої колеги і я, будемо повертатися до Швеції, до Канади, до Швейцарії та передавати ті враження, які в нас залишилися. І це важливо для того, щоб переконувати наших колег продовжувати цю підтримку, і вони будуть продовжувати її. З одного боку ми бачили місце масового поховання і зруйновані будинки. З іншого боку, ми бачимо цю готовність відбудовувати, рухатися далі. Тобто, є сумні речі і є міць і сила продовжувати жити. Це надихає нас теж продовжувати виконувати свою роботу. Слава Україні!

Представники іноземних дипмісій запевнили, що їхні країни будуть допомагати та підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Шон Бойд, заступник голови дипломатичної місії Канади в Україні

Я хотів би сказати всім українцям, що ми з вами у ці складні часи та ми будемо з вами й надалі. Прем’єр-міністр Канади Трюдо був в Україні лише минулого місяця. Він неодноразово підкреслив, що Канада буде підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Слава Україні!