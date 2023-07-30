Больше сотни закладок «солей» хотели сделать в Харькове: помешали копы (фото)

На Григоровском шоссе работники патрульной полиции разоблачили двоих мужчин, которые делали закладки наркотического вещества «соли».

Внимание копов привлекла подозрительная реакция мужчин на служебное авто — те попытались скрыться, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«В рюкзаке одного из мужчин патрульные обнаружили 40 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. С его слов, в свертках были «соли». Также гражданин признался, уже успел сделать около 6️5 так называемых закладок», — рассказали правоохранители.

В телефоне патрульные обнаружили множество фото с местами «закладок». На место вызвали следственно-оперативную группу.



Фото: УПП в Харьковской области