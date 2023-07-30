Больше сотни закладок «солей» хотели сделать в Харькове: помешали копы (фото)
Фото: УПП в Харьковской области
На Григоровском шоссе работники патрульной полиции разоблачили двоих мужчин, которые делали закладки наркотического вещества «соли».
Внимание копов привлекла подозрительная реакция мужчин на служебное авто — те попытались скрыться, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«В рюкзаке одного из мужчин патрульные обнаружили 40 свертков с, вероятно, наркотическими веществами. С его слов, в свертках были «соли». Также гражданин признался, уже успел сделать около 6️5 так называемых закладок», — рассказали правоохранители.
В телефоне патрульные обнаружили множество фото с местами «закладок». На место вызвали следственно-оперативную группу.
Фото: УПП в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2023 в 11:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Григоровском шоссе работники патрульной полиции разоблачили двоих мужчин, которые делали закладки наркотического вещества «соли».".