«Закладки» и заказы через чат-бот: на Харьковщине поймали наркоторговцев

Полицейские разоблачили двух жителей Харьковщины в незаконной продаже особо опасного психотропного вещества «PVP».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники получали заказы через чат-бот, на банковскую карту им перечисляли оплату, после чего они раскладывали «закладки», фотографировали месторасположение и отправляли заказчику для их получения.

Правоохранители в начале мая обнаружили этот чат-бот в Telegram. Тогда следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

В ходе досудебного расследования полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 37-летний житель Первомайского и 37-летний житель села Масловка Лозовского района.

Во время обысков дома у фигурантов правоохранители изъяли расфасованное по пакетам психотропное вещество «PVP», таблетки наркотического средства «Метадон», самодельное устройство для курения, зип-пакеты для фасовки, электронные весы, банковские карты и другое.

37-летнего жителя Первомайского, который организовал незаконный «бизнес», задержали и сообщили о подозрении.

Относительно второго фигуранта продолжаются следственные действия.

Наркоторговцам грозит до 10 лет тюрьмы.