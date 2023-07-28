«Закладки» и заказы через чат-бот: на Харьковщине поймали наркоторговцев
Полицейские разоблачили двух жителей Харьковщины в незаконной продаже особо опасного психотропного вещества «PVP».
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники получали заказы через чат-бот, на банковскую карту им перечисляли оплату, после чего они раскладывали «закладки», фотографировали месторасположение и отправляли заказчику для их получения.
Правоохранители в начале мая обнаружили этот чат-бот в Telegram. Тогда следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.
В ходе досудебного расследования полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 37-летний житель Первомайского и 37-летний житель села Масловка Лозовского района.
Во время обысков дома у фигурантов правоохранители изъяли расфасованное по пакетам психотропное вещество «PVP», таблетки наркотического средства «Метадон», самодельное устройство для курения, зип-пакеты для фасовки, электронные весы, банковские карты и другое.
37-летнего жителя Первомайского, который организовал незаконный «бизнес», задержали и сообщили о подозрении.
Относительно второго фигуранта продолжаются следственные действия.
Наркоторговцам грозит до 10 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 13:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили двух жителей Харьковщины в незаконной продаже особо опасного психотропного вещества «PVP».".