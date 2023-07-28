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«Закладки» и заказы через чат-бот: на Харьковщине поймали наркоторговцев

Общество 13:10   28.07.2023
Виктория Яковенко
«Закладки» и заказы через чат-бот: на Харьковщине поймали наркоторговцев Фото: ГУНП в Харьковской области

Полицейские разоблачили двух жителей Харьковщины в незаконной продаже особо опасного психотропного вещества «PVP».

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, злоумышленники получали заказы через чат-бот, на банковскую карту им перечисляли оплату, после чего они раскладывали «закладки», фотографировали месторасположение и отправляли заказчику для их получения.

Правоохранители в начале мая обнаружили этот чат-бот в Telegram. Тогда следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УКУ.

В ходе досудебного расследования полицейские установили злоумышленников. Ими оказались 37-летний житель Первомайского и 37-летний житель села Масловка Лозовского района.

Во время обысков дома у фигурантов правоохранители изъяли расфасованное по пакетам психотропное вещество «PVP», таблетки наркотического средства «Метадон», самодельное устройство для курения, зип-пакеты для фасовки, электронные весы, банковские карты и другое.

37-летнего жителя Первомайского, который организовал незаконный «бизнес», задержали и сообщили о подозрении.

Относительно второго фигуранта продолжаются следственные действия.

Наркоторговцам грозит до 10 лет тюрьмы.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 июля 2023 в 13:10;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские разоблачили двух жителей Харьковщины в незаконной продаже особо опасного психотропного вещества «PVP».".