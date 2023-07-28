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«Закладки» і замовлення через чат-бот: на Харківщині піймали наркоторговців

Суспільство 13:10   28.07.2023
Вікторія Яковенко
«Закладки» і замовлення через чат-бот: на Харківщині піймали наркоторговців Фото: ГУНП в Харківській області

Поліцейські викрили двох мешканців Харківщини у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, зловмисники отримували замовлення через чат-бот, на банківську картку їм перераховували оплату, після чого вони розкладали «закладки», фотографували місце розташування та відправляли замовнику для їх отримання.

Правоохоронці на початку травня виявили цей чат-бот у Telegram. Тоді слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили зловмисників. Ними виявилися 37-річний мешканець міста Первомайський та 37-річний мешканець села Маслівка Лозівського району.

Під час обшуків вдома у фігурантів правоохоронці вилучили розфасовану по пакетах психотропну речовину «PVP», пігулки наркотичного засобу «Метадон», саморобний пристрій для куріння, зіп-пакети для фасування, електронні ваги, банківські картки та інше.

37-річного мешканця Первомайського, який організував незаконний «бізнес», затримали, йому повідомили про підозру.

Стосовно другого фігуранта тривають слідчі дії.

Наркоторговцям загрожує до 10 років тюрми.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські викрили двох мешканців Харківщини у незаконному збуті особливо небезпечної психотропної речовини «PVP».".