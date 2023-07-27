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На Харківщині жінка торгувала наркотиками, які їй видавали для лікування

Суспільство 14:39   27.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині жінка торгувала наркотиками, які їй видавали для лікування Фото: ГУНП в Харківській області

38-річна мешканка Харківщини торгувала метадоном.

«Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області. Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдома у зловмисниці знайшли документацію на отримання «метадону» в різних центрах, а також наркотичний засіб.

Речові докази у жінки вилучили та направили на експертне дослідження.

Правоохоронці повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 ККУ.

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Фото: ГУНП в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 14:39;

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