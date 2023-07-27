На Харківщині жінка торгувала наркотиками, які їй видавали для лікування

38-річна мешканка Харківщини торгувала метадоном.

«Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області. Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вдома у зловмисниці знайшли документацію на отримання «метадону» в різних центрах, а також наркотичний засіб.

Речові докази у жінки вилучили та направили на експертне дослідження.

Правоохоронці повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 ККУ.