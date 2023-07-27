На Харківщині жінка торгувала наркотиками, які їй видавали для лікування
Фото: ГУНП в Харківській області
38-річна мешканка Харківщини торгувала метадоном.
«Зловмисниця перебувала на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської області. Наркотичні засоби, які жінка отримувала під час лікування, вона реалізовувала мешканцям району», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вдома у зловмисниці знайшли документацію на отримання «метадону» в різних центрах, а також наркотичний засіб.
Речові докази у жінки вилучили та направили на експертне дослідження.
Правоохоронці повідомили їй про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 ККУ.
Читайте також: У Харкові водій “під наркотиками” пропонував гроші патрульним
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Харківщині жінка торгувала наркотиками, які їй видавали для лікування»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2023 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "38-річна мешканка Харківщини торгувала метадоном.".