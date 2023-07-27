На Харьковщине женщина торговала наркотиками, которые ей выдавали для лечения

38-летняя жительница Харьковщины торговала метадоном.

«Злоумышленница состояла на учете в рамках поддерживающей терапии для больных с наркотической зависимостью в медицинских учреждениях Харьковской области. Наркотические средства, которые женщина получала во время лечения, она реализовывала жителям района», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дома у злоумышленницы нашли документацию на получение «метадона» в разных центрах, а также наркотическое средство.

Вещественные доказательства у женщины изъяли и направили на экспертное исследование.

Правоохранители сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УКУ.