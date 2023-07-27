На Харьковщине женщина торговала наркотиками, которые ей выдавали для лечения
Фото: ГУНП в Харьковской области
38-летняя жительница Харьковщины торговала метадоном.
«Злоумышленница состояла на учете в рамках поддерживающей терапии для больных с наркотической зависимостью в медицинских учреждениях Харьковской области. Наркотические средства, которые женщина получала во время лечения, она реализовывала жителям района», – сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Дома у злоумышленницы нашли документацию на получение «метадона» в разных центрах, а также наркотическое средство.
Вещественные доказательства у женщины изъяли и направили на экспертное исследование.
Правоохранители сообщили ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УКУ.
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- • Дата публикации материала: 27 июля 2023 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "38-летняя жительница Харьковщины торговала метадоном.".