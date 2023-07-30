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Понад сотню закладок “солей” хотіли зробити в Харкові: завадили копи (фото)

Суспільство 11:50   30.07.2023
Олена Нагорна
Понад сотню закладок “солей” хотіли зробити в Харкові: завадили копи (фото)

На Григорівському шосе працівники патрульної поліції викрили двох чоловіків, які робили закладки наркотичної речовини «солі».

Увагу копів привернула підозріла реакція чоловіків на службове авто – ті спробували піти з місця, повідомляють в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

“У рюкзаку одного з чоловіків патрульні виявили 40 згортків з, імовірно, наркотичними речовинами. З його слів, у згортках були “солі”. Також громадянин зізнався, вже встиг зробити близько 6️5 так званих закладок”, – розповіли правоохоронці.

У телефоні патрульні виявили багато фото з місцями “закладок” і викликали слідчо-оперативну групу.


Фото: УПП у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 11:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Григорівському шосе працівники патрульної поліції викрили двох чоловіків, які робили закладки наркотичної речовини «солі».".