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Сорвал попытку врага атаковать: боец с Харьковщины уничтожил российский танк

Общество 13:25   31.07.2023
Виктория Яковенко
Сорвал попытку врага атаковать: боец с Харьковщины уничтожил российский танк Фото: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии

Вблизи поселка Кременная в Луганской области днем 30 июля воин 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на позывной «Студент» уничтожил российский танк Т-72.

Около 12 часов вражеский танк пытался обстрелять одну из позиций подразделений, пишут в фейсбуке 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.

«Командир минометного расчета с позывным «Студентом», получив координаты аэроразведки нашей бригады, со второго выстрела попал во вражеский танк. Таким образом, попытка вражеской атаки была сорвана», – рассказали в бригаде.

По словам заместителя командира батальона на позывной «Тихий», два беспилотника оперативно провели разведывательные действия и обнаружили движение вражеского танка Т-72, после чего скорректировали огонь по нему.

«Группой минометчиков под командованием старшего солдата, по имени Богдан было нанесено огневое поражение танка, в результате чего вражеская техника была повреждена и обездвижена. После чего по танку отработала артиллерия», – добавил Тихий.

Кроме этого, сегодня примерно в 9:00 вражеский танк Т-80 произвел три выстрела по позициям украинских защитников. В ответ гвардейцы 5-й бригады открыли минометный огонь, благодаря чему танк врага был поврежден и потерял управление, а его экипаж убегал с позиций.

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Фото: 5-я Слобожанская бригада Нацгвардии

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 13:25;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи поселка Кременная в Луганской области днем 30 июля воин 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на позывной «Студент» уничтожил российский танк Т-72.".