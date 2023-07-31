Сорвал попытку врага атаковать: боец с Харьковщины уничтожил российский танк
Вблизи поселка Кременная в Луганской области днем 30 июля воин 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на позывной «Студент» уничтожил российский танк Т-72.
Около 12 часов вражеский танк пытался обстрелять одну из позиций подразделений, пишут в фейсбуке 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии.
«Командир минометного расчета с позывным «Студентом», получив координаты аэроразведки нашей бригады, со второго выстрела попал во вражеский танк. Таким образом, попытка вражеской атаки была сорвана», – рассказали в бригаде.
По словам заместителя командира батальона на позывной «Тихий», два беспилотника оперативно провели разведывательные действия и обнаружили движение вражеского танка Т-72, после чего скорректировали огонь по нему.
«Группой минометчиков под командованием старшего солдата, по имени Богдан было нанесено огневое поражение танка, в результате чего вражеская техника была повреждена и обездвижена. После чего по танку отработала артиллерия», – добавил Тихий.
Кроме этого, сегодня примерно в 9:00 вражеский танк Т-80 произвел три выстрела по позициям украинских защитников. В ответ гвардейцы 5-й бригады открыли минометный огонь, благодаря чему танк врага был поврежден и потерял управление, а его экипаж убегал с позиций.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 13:25;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи поселка Кременная в Луганской области днем 30 июля воин 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на позывной «Студент» уничтожил российский танк Т-72.".