Зірвав спробу ворога атакувати: боєць з Харківщини знищив російський танк
Поблизу селища Кремінна на Луганщині вдень 30 липня воїн 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії на позивний «Студент» знищив російський танк Т-72.
Близько 12:00 ворожий танк намагався обстріляти одну з позицій підрозділів, пишуть у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.
«Командир мінометного розрахунку з позивним «Студент», отримавши координати аеророзвідки нашої бригади, з другого пострілу влучив у ворожий танк. Таким чином, спроба ворожої атаки була зірвана», – розповіли у бригаді.
За словами заступника командира батальйону на позивний «Тихий», два безпілотники оперативно провели розвідувальні дії та виявили рух ворожого танку Т-72, після чого скорегували вогонь по ньому.
«Групою мінометників під командуванням старшого солдата, на ім’я Богдан було нанесено вогневе ураження танку, в результаті чого ворожу техніку було пошкоджено та знерухомлено. Після чого по танку відпрацювала артилерія», – додав Тихий.
Крім цього, сьогодні приблизно о 9:00 ворожий танк Т-80 зробив три постріли по позиціях українських захисників. У відповідь гвардійці 5-ї бригади відкрили мінометний вогонь, завдяки чому танк ворога був пошкоджений та втратив керування, а його екіпаж тікав з позицій.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 13:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поблизу селища Кремінна на Луганщині вдень 30 липня воїн 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії на позивний «Студент» знищив російський танк Т-72.".