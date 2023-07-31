Зірвав спробу ворога атакувати: боєць з Харківщини знищив російський танк

Поблизу селища Кремінна на Луганщині вдень 30 липня воїн 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії на позивний «Студент» знищив російський танк Т-72.

Близько 12:00 ворожий танк намагався обстріляти одну з позицій підрозділів, пишуть у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

«Командир мінометного розрахунку з позивним «Студент», отримавши координати аеророзвідки нашої бригади, з другого пострілу влучив у ворожий танк. Таким чином, спроба ворожої атаки була зірвана», – розповіли у бригаді.

За словами заступника командира батальйону на позивний «Тихий», два безпілотники оперативно провели розвідувальні дії та виявили рух ворожого танку Т-72, після чого скорегували вогонь по ньому.

«Групою мінометників під командуванням старшого солдата, на ім’я Богдан було нанесено вогневе ураження танку, в результаті чого ворожу техніку було пошкоджено та знерухомлено. Після чого по танку відпрацювала артилерія», – додав Тихий.

Крім цього, сьогодні приблизно о 9:00 ворожий танк Т-80 зробив три постріли по позиціях українських захисників. У відповідь гвардійці 5-ї бригади відкрили мінометний вогонь, завдяки чому танк ворога був пошкоджений та втратив керування, а його екіпаж тікав з позицій.