В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы

Бригады службы водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» оперативно устранили три повреждения на участках трубопроводов в частном секторе, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом сегодня, 1 августа, сообщил начальник районной службы Евгений Сальков. По его словам, на улицах Базарной (диаметр магистрали – 300 мм) и Фельдшерской (100 мм) удалось ликвидировать аварийные ситуации без отключения жильцов от водоснабжения.

«А вот на улице Перовской (300 мм) из-за серьезных повреждений вынуждены были временно прекратить подачу воды. Поэтому работали оперативно и вскоре возобновили водоснабжение. После завершения ремонтных работ территории привели в порядок», — сообщил Евгений Сальков.

В общем ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.