В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы
Бригады службы водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» оперативно устранили три повреждения на участках трубопроводов в частном секторе, рассказали в Харьковском горсовете.
Об этом сегодня, 1 августа, сообщил начальник районной службы Евгений Сальков. По его словам, на улицах Базарной (диаметр магистрали – 300 мм) и Фельдшерской (100 мм) удалось ликвидировать аварийные ситуации без отключения жильцов от водоснабжения.
«А вот на улице Перовской (300 мм) из-за серьезных повреждений вынуждены были временно прекратить подачу воды. Поэтому работали оперативно и вскоре возобновили водоснабжение. После завершения ремонтных работ территории привели в порядок», — сообщил Евгений Сальков.
В общем ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 15:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады службы водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» оперативно устранили три повреждения на участках трубопроводов в частном секторе, рассказали в Харьковском горсовете.".