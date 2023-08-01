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В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы

Общество 15:13   01.08.2023
Виктория Яковенко
В частном секторе Новобаварского района восстанавливают водоводы Фото: Харьковский горсовет

Бригады службы водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» оперативно устранили три повреждения на участках трубопроводов в частном секторе, рассказали в Харьковском горсовете.

Об этом сегодня, 1 августа, сообщил начальник районной службы Евгений Сальков. По его словам, на улицах Базарной (диаметр магистрали – 300 мм) и Фельдшерской (100 мм) удалось ликвидировать аварийные ситуации без отключения жильцов от водоснабжения.

«А вот на улице Перовской (300 мм) из-за серьезных повреждений вынуждены были временно прекратить подачу воды. Поэтому работали оперативно и вскоре возобновили водоснабжение. После завершения ремонтных работ территории привели в порядок», — сообщил Евгений Сальков.

В общем ремонтники комплекса «Харьковводоснабжение» накануне устранили 10 аварийных ситуаций на трубопроводах.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады службы водопроводных сетей Новобаварского района КП «Харьковводоканал» оперативно устранили три повреждения на участках трубопроводов в частном секторе, рассказали в Харьковском горсовете.".