У приватному секторі Новобаварського району відновлюють водоводи
Бригади служби водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» оперативно усунули три пошкодження на ділянках трубопроводів у приватному секторі, розповіли в Харківській міськраді.
Про це сьогодні, 1 серпня, повідомив начальник районної служби Євген Сальков. За його словами, на вулицях Базарній (діаметр магістралі – 300 мм) та Фельдшерській (100 мм) вдалося ліквідувати аварійні ситуації без відключення мешканців від водопостачання.
«А ось на вулиці Перовській (300 мм) через серйозне пошкодження змушені були тимчасово припинити подачу води. Тому працювали оперативно і невдовзі відновили водопостачання. Після завершення ремонтних робіт території впорядкували», – повідомив Євген Сальков.
Загалом ремонтники комплексу «Харківводопостачання» напередодні усунули 10 аварійних ситуацій на трубопроводах.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади служби водопровідних мереж Новобаварського району КП «Харківводоканал» оперативно усунули три пошкодження на ділянках трубопроводів у приватному секторі, розповіли в Харківській міськраді.".