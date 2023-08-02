Час — $150, ночь — $800: сеть борделей в квартирах накрыли в Харькове (фото)
Правоохранители задержали шестерых харьковчан, наладивших деятельность в квартирах салонов по оказанию интимных услуг. В борделях работали два десятка проституток.
Фигуранты — мужчина, отвечавший за деятельность сети и физическую охрану, два администратора, которые занимались рекламой и принимали «заказы», а также охранники, открывавшие на подставных лиц банковские счета и обеспечивающие трансфер проституток к клиентам, сообщается на сайте Нацполиции Украины.
«Бордели злоумышленники размещали в обычных квартирах, а заказы на сексуальные услуги принимали через «Telegram». Час услуг проститутки стоил клиенту 150 долларов, ночь — до 800 долларов. При этом проститутки оказывали сексуальные услуги в борделях и выезжали на вызовы. 50% заработка они оставляли себе, остальное — отдавали организаторам», — рассказывают правоохранители.
Спецоперацию провели оперативники Департамента миграционной полиции совместно с внутренней безопасностью и следователями полиции Киевщины. У фигурантов провели обыски и изъяли наличные, мобильные телефоны, банковские карты, холодное оружие и элитные авто.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 2 ст. 303 (сутенерство, принуждение или вовлечение в занятие проституцией) и ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) УКУ.
Читайте также: Шесть борделей полицейские «накрыли» в Харькове (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Час — $150, ночь — $800: сеть борделей в квартирах накрыли в Харькове (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 20:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали шестерых харьковчан, наладивших деятельность в квартирах салонов по оказанию интимных услуг. В борделях работали два десятка проституток.".