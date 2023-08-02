Час — $150, ночь — $800: сеть борделей в квартирах накрыли в Харькове (фото)

Правоохранители задержали шестерых харьковчан, наладивших деятельность в квартирах салонов по оказанию интимных услуг. В борделях работали два десятка проституток.

Фигуранты — мужчина, отвечавший за деятельность сети и физическую охрану, два администратора, которые занимались рекламой и принимали «заказы», а также охранники, открывавшие на подставных лиц банковские счета и обеспечивающие трансфер проституток к клиентам, сообщается на сайте Нацполиции Украины.

«Бордели злоумышленники размещали в обычных квартирах, а заказы на сексуальные услуги принимали через «Telegram». Час услуг проститутки стоил клиенту 150 долларов, ночь — до 800 долларов. При этом проститутки оказывали сексуальные услуги в борделях и выезжали на вызовы. 50% заработка они оставляли себе, остальное — отдавали организаторам», — рассказывают правоохранители.

Спецоперацию провели оперативники Департамента миграционной полиции совместно с внутренней безопасностью и следователями полиции Киевщины. У фигурантов провели обыски и изъяли наличные, мобильные телефоны, банковские карты, холодное оружие и элитные авто.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 2 ст. 302 (создание или содержание мест разврата и сводничество), ч. 2 ст. 303 (сутенерство, принуждение или вовлечение в занятие проституцией) и ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) УКУ.